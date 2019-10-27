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Самолеты Ил-76 ВКС доставили в Сирию бронеавтомобили для военной полиции России

Военную технику привезли с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России перебросили на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для подразделений российской военной полиции, которые будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы, сообщает пресс-служба Минобороны России

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"В ближайшее время военная техника совершит марш на север страны, где подразделения российской военной полиции будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего приступят к совместному с турецкими подразделениями патрулированию в назначенных районах в соответствии с положениями меморандума между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанного в Сочи 22 октября", - говорится в сообщении.

Бронеавтомобили, доставленные в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края, предназначены для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой на основе мультиплексной проводной системы связи, а также кондиционерами.

По информации Минобороны, военнослужащие военной полиции уже приступили к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования. В Сирию направлены наиболее подготовленные военнослужащие, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе, и имеющие опыт подобных операций.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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