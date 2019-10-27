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Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование у границы с Турцией по трем маршрутам

Колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Аджами - Каракозак - Кобани - Коран и обратно; Камышлы - Факира; Камышлы - Сималька

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Колонна военной полиции Вооруженных сил РФ провела в воскресенье патрулирование на сирийско-турецкой границе по трем маршрутам, в том числе в районе городов Камышлы и Кобани (Айн-эль-Араб). Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. 27 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Аджами - Каракозак - Кобани - Коран и обратно; Камышлы - Факира; Камышлы - Сималька", - сказал он.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

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СирияРоссия
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