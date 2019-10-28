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Источник: два океанографических исследовательских судна для Минобороны РФ спустили на воду

Речь идет о судах проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и проекта 22010 "Алмаз"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Корабелы Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" спустили на воду два океанографических исследовательских судна для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в кораблестроительной отрасли.

"Так называемый технический спуск судов без торжественной церемонии по этому поводу состоялся в первой декаде октября", - сказал он.

Речь идет о судах проекта 02670 "Евгений Горигледжан" и проекта 22010 "Алмаз".

"Евгений Горигледжан" перезаложен в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. Его главной заявленной задачей станет "проведение подводных технических работ". Водоизмещение судна - 4 тыс. тонн, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции.

"Алмаз" - второе судно проекта 22010, заложено 9 июня 2016 года. Водоизмещение - 5,2 тыс. тонн.

Оба судна разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК).

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