Кабмин одобрил проект соглашения России и Республики Конго о военном сотрудничестве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения России и Республики Конго о военном сотрудничестве. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 24 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

"Одобрить представленный Минобороны согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о военном сотрудничестве", - говорится в тексте документа.

Минобороны РФ поручено провести переговоры с конголезской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства РФ. При этом ведомству разрешено вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В проекте соглашения отмечается, что стороны будут обмениваться мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности. Также планируется развивать отношения в области совместной подготовки войск (сил), информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры. Предполагается также обмен опытом миротворческой деятельности и взаимодействия в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасанию на море, по борьбе с терроризмом и пиратством и др.