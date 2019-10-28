Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование у границы с Турцией по трем маршрутам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Колонны военной полиции Вооруженных сил РФ провели в понедельник патрулирование на сирийско-турецкой границе по трем маршрутам. Об этом сообщил на брифинге журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. В настоящее время отвод курдских отрядов самообороны продолжается, - сказал он. - 28 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Каракозак - Кобани - Коран и обратно; Камышлы - Факира; Камышлы - Сималька", - сказал он.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.