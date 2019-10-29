В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/, 29 октября. /ТАСС/. Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.

"Мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями, улучшить гуманитарную ситуацию в регионе и способствовать развитию промышленности в Заевфратье. Кроме того, переправа позволит сирийским военным оперативнее перебрасывать силы на восток для противодействия разрозненным, но все же остающимся в этом регионе незаконным вооруженным формированиям", - сказал в беседе с журналистами советник Вооруженных сил РФ в Сирии Иван Полтев.

Существовавший ранее мост был уничтожен боевиками. Возвести новый пытались дважды.

Понтоны, из которых состоит мост, будут опускаться или подниматься в зависимости от изменения уровня воды в Евфрате. Чтобы сооружение не снесло течением, скорость которого может достигать 5 метров в секунду, его прикрепили к берегу тросами. При необходимости мост можно будет переместить выше или ниже по течению.

"Мы взяли [запас] 70% сверх от нормативной [прочности]", - отметил Полтев.