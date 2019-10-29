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Шойгу назвал российскую базу в Армении гарантом стабильности на Кавказе

Речь идет о базе №102

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Российская военная база, дислоцированная в Армении, является гарантом стабильности на Кавказе и способна совместно с армией этой республики противостоять угрозам безопасности в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

"На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в Кавказском регионе. Сегодня ее проинспектировал. База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности", - сказал Шойгу.

По оценке главы Минобороны РФ, "Армения - союзник и ключевой партнер России в Закавказье". "Созданы и функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО России и Армении. Организовано тесное взаимодействие наших генеральных штабов, осуществляется совместное планирование", - добавил он.

Поблагодарив коллегу за радушный прием на армянской земле, Шойгу отметил, что с начала года это уже третья его встреча с главой военного ведомства республики. "Это безусловный показатель высокой динамики взаимодействия между оборонными ведомствами наших стран", - сказал министр.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Взаимодействие двух стран в военной сфере

Министр обороны РФ также отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана и предложил утвердить план двустороннего военного сотрудничества на следующий год, включающий более 60 совместных мероприятий.

"Планируем продолжать наше взаимодействие так же интенсивно, не снижая набранных темпов. В этих целях подготовлен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, включающий более 60 совместных мероприятий. Предлагаю сегодня его утвердить", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что Россия и Армения успешно сотрудничают "не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур, в первую очередь ОДКБ".

"В текущем году наши воинские контингенты совместно решали учебно-боевые задачи в ходе оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2019", которое проводилось на территории России, Белоруссии и Таджикистана", - сказал министр.

Шойгу также отметил тесное взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках профильных международных организаций. "Отмечаем поддержку армянской стороной основных позиций России по международной повестке дня. Считаем, что государства - члены ОДКБ должны солидарно голосовать в международных структурах, тем более по вопросам безопасности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в начале октября Ереван принимал у себя саммит Евразийского экономического сообщества, на полях которого состоялась очередная встреча премьер-министра Армении с президентом РФ Владимиром Путиным. "Такие регулярные контакты придают дополнительный импульс сотрудничеству России и Армении, в том числе по вопросам безопасности в регионе", - подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что Россия продолжает готовить для Армении высококвалифицированные военные кадры. "В настоящее время в 25 вузах Минобороны России учатся 248 армянских военнослужащих", - сказал Шойгу.

Новый импульс развитию партнерства

В свою очередь министр обороны Армении высоко оценил уровень стратегического сотрудничества между Ереваном и Москвой и с удовлетворением отметил эффективность совместных мероприятий в военной и военно-технической области.

"Тоноян выразил уверенность, что визит российского коллеги придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-российского стратегического партнерства в оборонной сфере, а также будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в релизе оборонного ведомства республики.

План сотрудничества вооруженных сил

Страны также подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами. Документ утвердили Сергей Шойгу и Давид Тоноян.

Главы военных ведомств утвердили план сотрудничества после переговоров, на которых Шойгу отметил, в частности, что совместная работа идет успешно, в том числе на международных площадках, включая партнеров, вовлеченных в орбиту Договора о коллективной безопасности.

"Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах и в разное время, но, тем не менее, посвящены одному - чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше", - сказал министр обороны России.

Он также отметил "нарастающие объемы учебных программ". "У нас на сегодняшний день достаточно большое количество офицеров Вооруженных сил Армении, учащихся в российских военных академиях, и предполагается увеличение этого количества", - сказал Шойгу.

 

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссия
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