У курдов истек срок на отвод своих сил из зоны операции Турции в Сирии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Реализация российско-турецкого меморандума о совместных действиях на северо-востоке Сирии вступает в новую фазу: в 18:00 мск во вторник истек 150-часовой срок, в течение которого курдские вооруженные формирования должны были покинуть зону турецкой военной операции "Источник мира" и отойти от границы на 30 км вглубь сирийской территории. Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Теперь подразделениям российской военной полиции и турецким военным предстоит приступить к совместному патрулированию, чтобы убедиться: курдские отряды самообороны, которые Анкара относит к террористическим организациям, действительно ушли из приграничных районов.

Следующим этапом реализации меморандума, который был согласован 22 октября в Сочи по итогам более чем шестичасовых переговоров президента РФ Владимира Путина с главой Турции Тайипом Эрдоганом, должны стать совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев.

Планы по реализации договоренностей, достигнутых лидерами России и Турции, обсуждались в понедельник и вторник на переговорах военных делегаций двух стран в Анкаре. Ранее коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, заявила, что полностью принимает условия российско-турецкого меморандума и приступает к отводу своих сил.

Тем временем в Женеве завершаются последние приготовления к первому заседанию Конституционного комитета Сирии, который насчитывает 150 участников, представляющих Дамаск, оппозицию и гражданское общество, и был сформирован при активном содействии Москвы, Анкары и Тегерана. В Кремле рассчитывают, что это заседание, намеченное на среду, даст старт реальному процессу политического урегулирования в Сирии.

Вышли к границе

В соответствии с меморандумом первая колонна российской военной полиции уже 23 октября прибыла в сирийский населенный пункт Кобани (Айн-эль-Араб), находящийся в районе границы с Турцией. По сообщению Минобороны РФ, российские военнослужащие встретились с представителями местной администрации и обсудили взаимодействие при выполнении задач.

Министерство также опубликовало на своем сайте карту с зоной патрулирования российской военной полиции. На ней отмечены и посты сирийских пограничников вдоль границы, зона отвода курдских формирований и границы турецкой операции.

В район границы с Турцией выдвинулись и части правительственной армии Сирии.

Зачистка зоны

К выполнению своей части договоренностей приступила и турецкая сторона: 23 октября Минобороны Турции объявило о завершении операции "Источник мира", которая была начата 9 октября. Впрочем, как уточнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, турецкая армия сохранит свое присутствие и продолжит "зачищать террористов, если они остались в зоне операции".

В последующие дни из района сирийско-турецкой границы время от времени поступали сообщения о боестолкновениях между курдскими формирования и турецкими военными и бойцами той части сирийской вооруженной оппозиции, которая получает поддержку со стороны Турции.

В этих условиях турецкий лидер счел необходимым подчеркнуть решимость Анкары очистить северо-восточные районы Сирии от курдских отрядов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае отказа от выполнения условий сочинского меморандума об отходе вглубь сирийской территории участники курдских военизированных формирований рискуют попасть "под каток турецкой армии".

Курды отходят

В итоге 27 октября коалиция СДС заявила, что полностью приняла условия сочинских договоренностей и приступила к отводу подразделений из приграничной зоны. В заявлении отмечается, что такое решение было принято "после интенсивных консультаций с российской стороной".

В опубликованном СДС заявлении также сказано, что коалиция призывает Россию "выполнить свои обязательства и обеспечить конструктивный диалог между сирийскими курдами и центральным правительством в Дамаске".

Вслед за этим стала поступать информация о том, что курдские военизированные формирования покидают свои прежние позиции в районе сирийско-турецкой границы и отходят на расстояние 32 км вглубь территории Сирии. Навстречу им двинулись части сирийской правительственной армии, которые без боя заняли населенные пункты, которые прежде были под контролем курдских отрядов и находятся за пределами турецкой зоны ответственности.

Меморандум частично выполнен

На фоне этих событий российская военная делегация отправилась в понедельник в Анкару, чтобы в ходе двухдневных переговоров согласовать с турецкими коллегами дальнейшие совместные действия по реализации сочинского меморандума. В том числе проведение патрулирования, меры по недопущению проникновения террористов, задачи обеспечения безопасности гражданского населения и создания условий для возможного возвращения на родину сирийских беженцев.

По мнению спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, оценивать результаты выполнения российско-турецкого меморандума пока рано, потому что "ситуация складывается достаточно сложная". "Есть много различных нюансов, стоит подождать и посмотреть, что будет", - сказал Лаврентьев во вторник по прибытии в Женеву, где в среду должно состояться первое заседание Конституционного комитета Сирии.

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин согласен с тем, что прогнозировать развитие ситуации действительно сложно, "потому как слишком много разных сил и интересов одновременно присутствуют в Сирии". В то же время эксперт полагает, что имеются все основания рассчитывать, что сочинские договоренности будут выполнены.

Заседание в Женеве

По мнению эксперта, ситуация в районе сирийско-турецкой границы, где ведется практическая реализация сочинского меморандума, может сказаться на работе Конституционного комитета Сирии в Женеве. Фитин не исключил "сознательных провокаций", нацеленных на то, чтобы осложнить работу комитета и в целом затянуть процесс политического урегулирования в Сирии. Он считает, что провокаций "прежде всего можно ожидать от наших так называемых американских партнеров, которые не заинтересованы в урегулировании на условиях, когда у власти может остаться легитимное сирийское правительство". В этой связи Фитин напомнил, что ранее США официально заявили о намерении и впредь контролировать район нефтяных месторождений в Сирии.

В Женеве официальный представитель офиса спецпосланника генсека ООН Дженифер Фентон сообщила, что все 150 участников предстоящей встречи (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ) уже прибыли к месту ее проведения. Со всеми ними спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен проведет отдельные встречи перед первым заседанием Конституционного комитета. Кроме того, каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

"Мы все желаем продуктивного и конструктивного заседания и надеемся, что это будет хорошим началом для реального процесса политического урегулирования", - сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он счел преждевременным отвечать на вопрос о том, к каким конкретным результатам в плане распределения власти между разными силами в Сирии может привести работа Конституционного комитета.