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В Астрахани начались совместные российско-сербские летно-тактические учения "Барс-2019"

Торжественная церемония открытия состоялась на аэродроме Приволжский

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместные летно-тактические учения (ЛТУ) "Барс-2019" в Астраханской области. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В учениях принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29СМТ и вертолетах Ми-8АМТШ. Всего будет задействовано более 10 единиц авиационной техники ВКС России", - отмечается в сообщении.

Торжественная церемония открытия ЛТУ состоялась на аэродроме Приволжский (Астрахань).

По данным Минобороны, в ходе учений летчикам двух стран предстоит выполнить полеты в составе смешанных экипажей, а также отрабатывать задачи по предназначению, включая перехват воздушных целей, воздушный бой, элементы сложного и высшего пилотажа, применение авиационных средств поражения по наземным целям, а также десантирование подразделения ВДВ и задачи поисково-спасательного обеспечения.

Теги
РоссияСербияАстраханская область
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