Десантники на учениях РФ и Сербии "Барс-2019" отработают приемы высадки с вертолетов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тактическая группа российских десантников примет участие в совместных российско-сербских летно-тактических учениях "Барс-2019", сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения в составе ротной тактической группы уже отправились к месту проведения учений в Астраханскую область.

"Военнослужащим предстоит совершить десантирование из вертолетов армейской авиации различными способами, в том числе с использованием спусковых устройств. После десантирования личный состав тактической группы осуществит захват объекта условного противника", - пояснили в Минобороны.

Совместные российско-сербские летно-тактические учения "Барс-2019" пройдут с 30 октября по 1 ноября 2019 года. Летчикам предстоит выполнить полеты в составе смешанных экипажей. В них принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах Миг-29МТ и вертолетах Ми-8 АМТШ.