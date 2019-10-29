Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Десантники на учениях РФ и Сербии "Барс-2019" отработают приемы высадки с вертолетов

Маневры пройдут в Астраханской области

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тактическая группа российских десантников примет участие в совместных российско-сербских летно-тактических учениях "Барс-2019", сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения в составе ротной тактической группы уже отправились к месту проведения учений в Астраханскую область.

На эту тему
Чем вооружена "крылатая пехота" России

"Военнослужащим предстоит совершить десантирование из вертолетов армейской авиации различными способами, в том числе с использованием спусковых устройств. После десантирования личный состав тактической группы осуществит захват объекта условного противника", - пояснили в Минобороны.

Совместные российско-сербские летно-тактические учения "Барс-2019" пройдут с 30 октября по 1 ноября 2019 года. Летчикам предстоит выполнить полеты в составе смешанных экипажей. В них принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах Миг-29МТ и вертолетах Ми-8 АМТШ.

Теги
РоссияСербияАстраханская область
Реклама на ТАСС
В Астрахани начались совместные российско-сербские летно-тактические учения "Барс-2019"
Торжественная церемония открытия состоялась на аэродроме Приволжский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС