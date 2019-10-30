Главком ВМФ: российские предприятия строят новейшие военные корабли

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские судостроительные заводы строят несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и больших десантных кораблей (БДК), а также не имеющих аналогов в мире кораблей противоминной обороны и других судов. Об этом сообщил в среду в интервью газете " Красная звезда " главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК "Иван Грен" - головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК "Петр Моргунов". В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей, но уже по измененному проекту - это БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", - приводит издание слова Евменова.

Он отметил, что судостроительный завод "Северная верфь" строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, завершаются испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов", готовится к спуску на воду фрегат "Адмирал флота Головко", продолжается строительство корабля "Адмирал Флота Советского Союза Исаков". В апреле 2019 года были заложены корабли "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Также, по словам Евменова, Средне-Невский судостроительный завод серийно производит не имеющие аналогов корабли противоминной обороны.

"В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов". Он построен вслед за головной единицей - кораблем ПМО "Александр Обухов" и двумя серийными кораблями - "Георгий Курбатов" и "Иван Антонов". Продолжается строительство кораблей этого проекта "Яков Баляев" и "Петр Ильичев". А в июле состоялась закладка седьмого морского тральщика проекта 12700 "Анатолий Шлемов", - рассказал изданию Евменов.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге и Татарстане строятся малые ракетные корабли проекта 22800. Вспомогательный флот также проходит обновление - строятся большие гидрографические суда и катера.