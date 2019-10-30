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Головная подлодка "Князь Владимир" на испытаниях впервые выстрелила "Булавой"

Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона на Камчатке
Описание
© Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Головная атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой "Булава". Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона Кура на Камчатке, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", - сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что стрельба была выполнена субмариной в рамках ее плановых испытаний из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении.

По данным Минобороны, полет "Булавы" прошел штатно, "ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля".

Район стрельбы был закрыт для судоходства, режим обеспечили суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Как сообщил ранее ТАСС командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подлодка "Князь Владимир" завершает в этом году государственные испытания, в ходе которых будут протестированы все виды ее вооружения. Командующий уточнял, что передача корабля в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть в декабре этого года. Подлодка будет нести службу на Северном флоте, отмечал Моисеев.

Ранее в состав ВМФ вошли три атомных подлодки базового проекта 955 (шифр "Борей") "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершентствованную систему управления оружием. Все "Бореи" могут нести на борту по 16 ракет "Булава", также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

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