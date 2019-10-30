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В Египте начались российско-египетские учения войск ПВО

Военнослужащие двух стран уже имели возможность наблюдать за действиями друг друга, отметили в пресс-службе Южного военного округа

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны (ПВО) "Стрела Дружбы - 2019" начались на территории центра войск ПВО Египта под Каиром. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Сегодня мы открываем совместное международное учение "Стрела Дружбы - 2019", в котором принимают участие военнослужащие Российской Федерации и Арабской Республики Египет. Впервые представителям вооруженных сил двух дружественных стран предстоит действовать, как говорится, рука об руку. Российские и египетские военнослужащие обменяются опытом и приобретут навыки совместной работы в применении современных зенитных ракетных комплексов", - сказал руководитель учений от российской стороны полковник Валерий Черныш.

Он отметил, что, хотя подобные учения проводятся впервые, военнослужащие двух стран уже имели возможность наблюдать за действиями друг друга. Например, в ходе конкурса Международных армейских игр "Чистое небо". А еще раньше - около полувека назад - советские специалисты ПВО помогали египетским коллегам создавать систему противовоздушной обороны страны.

"Военное сотрудничество между Египтом и Россией является одним из основополагающих элементов взаимодействия двух стран. Мы стремимся его развивать и извлекать из него пользу. Учения направлены на укрепление военных отношений, обмен опытом, повышение уровня подготовки, развития навыков применения и внедрение новых технологий", - подчеркнул командующий силами ПВО Египта генерал-лейтенант Али Фахми.

В учениях задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) российского производства "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", С-125 "Печора" на колесной базе, ЗРК "Куб" на гусеничных шасси, переносные ЗРК "Игла-С", самоходные установки "Шилка-М4", а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Игла-С".

Военнослужащим двух стран предстоит отработать обеспечение безопасности воздушного пространства и организацию ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитных ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях. Учения продлятся по 7 ноября.

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