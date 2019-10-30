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ОДКБ пока не получила ответ НАТО на майское предложение о сотрудничестве

При этом и.о. генерального секретаря организации Валерий Семериков отметил, что сотрудничество с ООН, ОБСЕ и ШОС развивается успешно

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до сих пор не получила официального ответа от НАТО на направленное в мае предложение о сотрудничестве по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил в среду и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"В мае этого года Совет министров иностранных дел стран ОДКБ в целях укрепления доверия и развития сотрудничества между организациями в вопросах совместного противодействия глобальному терроризму направил в адрес министров иностранных дел НАТО открытое обращение, на которое мы до сих пор не получили официального ответа. Думаю, что комментарии здесь излишни", - сказал он на международной конференции ОДКБ "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом".

При этом Семериков отметил, что сотрудничество с другими международными организациями развивается успешно. "В целом мы удовлетворены, как развивается наше сотрудничество с ООН, ОБСЕ, ШОС в рамках действующих меморандумов, и выступаем за расширение этого сотрудничества", - добавил и. о. генсека.

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