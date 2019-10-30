Шойгу назвал меморандум России и Турции единственным способом сохранить суверенитет Сирии

БАКУ, 30 октября. /ТАСС/. Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный в Сочи главами двух государств, реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что "Россия на сегодняшний день приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом". "Опыт, которым мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия - разминирования, медицинской помощи и многого другого", - перечислил он.

Касаясь коалиционного военного строительства, Шойгу отметил, что повестка дня здесь "достаточно обширна". "Сотрудничество развивается по плану, который мы вместе рассматриваем и утверждаем", - сказал глава ведомства.

Алиев в среду принял глав военных ведомств стран СНГ, прибывших в Баку на заседание Совета министров обороны стран Содружества.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. Как заявил во вторник Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.