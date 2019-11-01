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Новая техника ВС РФ

Завод "Омсктрансмаш" отправил в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ

Боевые машины отправились в воинские части, которые дислоцируются на севере страны

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", в составе корпорации "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") отправил Вооруженным силам РФ первую партию модернизированных танков Т-80БВМ. Об этом сообщил журналистам его директор Игорь Лобов.

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"Это новая модернизированная версия машины Т-80, которая получила и новый модернизированный двигатель, усиленное бронирование и улучшенное средство управления огнем. Эта машина на порядок лучше предыдущих версий Т-80, она незаменима в условиях севера и очень хорошо показала себя на соревнованиях по танковому биатлону в этом году", - рсказал он.

По словам Лобова, первая партия отправилась напрямую в воинские части на севере России. "До конца года мы сделаем еще несколько поставок и завершим этот заказ. Он очень значим для нашего предприятия, в работе участвует весь коллектив завода. Надеемся, что модернизация и в дальнейшем будем доверена нам", - сказал руководитель завода.

В пресс-службе предприятия ТАСС пояснили, что эта модификация Т-80БВМ является новейшей и впервые поставляется в вооруженные силы. "Ранее уже сообщалось о поставках Т-80БВМ, но речь тогда шла о более ранней модернизации Т-80БВ", - сказали на заводе.

Модернизированные танки

Начальник цеха АО "Омсктрансмаша" Павел Сироткин рассказал ТАСС, что процесс модернизации танка происходит параллельно с его капитальным ремонтом. "Это танки 80-х годов, по факту от них остается только литье корпуса и литье башни. Фактически все делается с нуля", - отметил он.

По словам специалиста "Омсктрансмаша" Станислава Соколова, на танк для повышения огневой мощи устанавливается новый прицел наводчика, для повышения защищенности - модульная динамическая защита, дополнительные экраны корпуса, противокумулятивные решетчатые экраны. Газотурбинный двигатель, который способен работать на дизельном топливе, бензине и керосине, благодаря модернизации потребляет на треть меньше топлива. "Этот двигатель запускается без подготовки в условиях низких температур, что особенно важно в условиях севера", - рассказал журналистам Соколов.

Сироткин отметил, что срок сборки танка составляет около месяца. "Потом происходят его полигонные испытания - каждый танк проходит не менее 100 км и делает не менее двух выстрелов из пушки. После технической обработки, окраски и комплектования изделия он отправляется на склад готовой продукции", - добавил он.

Представитель госзаказчика Дмитрий Зайков добавил, что модернизация контролируется на каждом этапе, после чего происходит приемка продукции в полном соответствии со всеми требованиями госконтракта.

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