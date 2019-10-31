Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские самолеты 12 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

Разведку вдоль границ страны вели 20 летательных аппаратов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские истребители 12 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 20 летательных аппаратов. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 242 летные смены на 71 аэродроме.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вторая общевойсковая армия ЦВО получит около 180 единиц техники и вооружения до конца года
Генерал-майор Андрей Колотовкин сообщил, что в армию должен поступить новейший бригадный комплект переносных зенитных ракетных комплексов 9К333 "Верба", а также автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки "Торн-МДМ"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС