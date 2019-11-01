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Новая техника ВС РФ

Источник: беспилотник "Орион" поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России

Отмечается, что беспилотник в ударном варианте может нести до четырех ракет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Средневысотный беспилотник большой продолжительности полета "Орион" (класса MALE, Medium Altitude, Long Endurance - прим. ТАСС), разработанный группой "Кронштадт", прошел в Сирии испытания с вооружением и начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Орион" в ударном варианте может нести до четырех ракет, он их успешно применил в Сирии. Сейчас начал поступать в войска на опытную эксплуатацию, после чего будет принято решения о запуске серии и принятии аппарата на вооружение", - сказал собеседник агентства.

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Как отметил ТАСС генконструктор беспилотника Николай Долженков на просьбу прокомментировать информацию источника об опытно-войсковой эксплуатации, "пока преждевременно уточнять эти моменты". "У нас сейчас находятся испытания в финальной стадии, и хотелось бы говорить об этом, когда мы их окончательно завершим, а это планируем сделать в ближайшем будущем", - добавил он. Применение вооружения аппаратом в Сирии Долженков не стал комментировать.

Как пояснил ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, беспилотник "Орион" "был в Сирии в разведывательно-ударном варианте". "Он был там, причем не в одном экземпляре, и достаточно длительное время, но наносил ли он удары, я сказать не могу", - уточнил Мураховский.

Эксперт отметил, что "Орион" завершил госиспытания с малым количеством замечаний. "Создается эксплуатационная документация", - добавил собеседник.

"В ВКС уже есть предложения по формированию оргштатных структур для применения тяжелых ударных беспилотников большой дальности и продолжительности полета. Пока представляется, что эти подразделения будут смешанными, то есть с пилотируемыми и беспилотными аппаратами", - добавил Мураховский.

Ударный "Орион"

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонну, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.

На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" демонстрировала блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса собственной разработки массой до 50 кг, который может оснащаться различными боевыми частями.

В феврале 2019 года другой источник ТАСС в ОПК сообщал, что еще в 2018 году "Орион" был испытан на применение авиабомб, не уточнив, о каких марках боеприпасов идет речь. По словам источника, тогда же беспилотник побывал в Сирии, но без применения вооружения.

На авиасалоне "МАКС-2019" генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сказал ТАСС, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний, Минобороны России получит один такой комплекс до конца года.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
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