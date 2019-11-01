"Рособоронэкспорт" в 2019 году поставил оружие в 43 страны на сумму более $11 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) поставил в этом году оружие в 43 страны на сумму более $11 млрд и подписал более 800 контрактных документов на будущие поставки. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке оружия. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более 11 млрд долларов, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки. При этом портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около 50 млрд долларов, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперед", - сказал Михеев, слова которого приводятся в сообщении на сайте компании.

"Рособоронэкспорт" начал продвигать за рубеж ряд образцов вооружения и техники, в том числе многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. Для оснащения личного состава армейских, специальных и антитеррористических подразделений партнеров компания получила возможность поставлять всю линейку автоматов Калашникова новейшей "двухсотой" серии, в том числе и под патроны стандарта НАТО, отмечается в сообщении.

Также в этом году компания предложила иностранным заказчикам новейшую российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" с дальностью стрельбы до 120 км, новые реактивные снаряды к реактивным системам залпового огня и выстрелы к танковым пушкам, мобильный комплекс ракетного оружия Club-T, береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ".

"В 2019 году "Рособоронэкспорт" продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии", - отметил Михеев.