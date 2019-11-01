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Минобороны показало загрузку ракеты "Ярс" в пусковую шахту

Загрузка проходила в Калужской области
' Минобороны России/YouTube'

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета комплекса "Ярс" загружена в шахтную пусковую установку в Калужской области с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Уникальные кадры операции опубликовало Министерство обороны России, говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования <...> Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего ее на позицию", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что вся операция по транспортировке и загрузке ракеты заняла несколько часов.

"Принятие на вооружение комплекса "Ярс", в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания", - добавили в ведомстве.

18 октября командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции сообщал, что еще три полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С" до 2021 года. Так, в ноябре должен заступить на боевое дежурство вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк в Барнауле.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

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Россия
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