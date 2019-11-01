В Петербурге заложили две дизель-электрические подлодки "Уфа" и "Магадан"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Две подводные лодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" заложили в пятницу на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Петербурге.

"Я рад приветствовать вас на церемонии закладки двух подводных лодок "Уфа" и "Магадан". Эти лодки - третья и четвертая [в серии]", - сказал генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков на церемонии.

Главнокомандуюший ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в свою очередь отметил, что уже сданы шесть подводных лодок проекта для Черноморского флота. "Они показали свою надежность, высокую эффективность. Заложена серия из шести подводных лодок для Тихоокеанского флота. Флот продолжает наращивать усилия, и эти шесть подводных лодок станут достойным вкладом в укрепление наших дальневосточных рубежей", - сказал он.

"Уфа" и "Магадан" - третья и четвертая субмарины проекта 636.3 для ТОФ. Первая лодка в серии "Петропавловск-Камчатский" сейчас проходит испытания, до 25 ноября ее планируется передать флоту. Вторую лодку "Волхов" спустят на воду в декабре. Всего в серии планируется шесть подлодок, которые должны быть построены к 2022 году.

Проект 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 м, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн. Подводные лодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".