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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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Источник: подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта

Объемы ремонтных работ и их продолжительность пока не установлены
Центр судоремонта "Звездочка" Марина Лысцева/ТАСC
Описание
Центр судоремонта "Звездочка"
© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Поврежденный 1 июля пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) для проведения ремонта. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на "Звездочку". Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут понятны после проведения дефектации поврежденной спецподлодки", - сказал собеседник агентства.

На "Звездочке" отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ранее другой источник в "оборонке" сообщил ТАСС, что "Лошарик" отбуксируют для восстановления на "Звездочку" осенью. Собеседник тогда уточнил, что сначала из подлодки откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и помещений. Источник отмечал, что, по предварительным данным, системам АС-31 был нанесен существенный ущерб.

Минобороны РФ 2 июля официально сообщило, что на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля возник пожар, из-за которого погибли 14 офицеров-подводников. Аппарат доставили на военно-морскую базу в Североморске, где начала работу комиссия по расследованию причин катастрофы.

О существовании секретной подлодки стало известно в 2003 году из публикации газеты "Корабел" - многотиражки "Севмаша". В этой же статье было упомянуто неофициальное название "Лошарик". По версии издания, рабочие прозвали так новую подлодку из-за того, что ее прочный корпус из нескольких шарообразных отсеков внешне напоминал сделанную из шариков игрушечную лошадку - героя популярного в 1970-1980 годы мультфильма.

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РоссияРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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