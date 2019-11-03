Источник: госиспытания новейшей БМП-2М с гранатометом и "Корнетами" завершатся к декабрю

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М, оснащенная боевым модулем "Бережок", завершит государственные испытания до 1 декабря этого года. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"БМП-2М с боевым модулем "Бережок" - это глубокая модернизация стоящей на вооружении БМП-2. В настоящее время идут государственные испытания новейшей машины, до 1 декабря они должны быть завершены", - сообщил собеседник агентства.

Машина получила новый модуль с системой управления огнем, улучшенной осведомленностью экипажа, новыми прицелами командира и наводчика, автоматическим гранатометом и противотанковым комплексом. "На боевое отделение БМП-2М установлены две пусковых установки управляемых противотанковых ракет "Корнет" по две ракеты в каждой", - добавил источник.

В январе этого года замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения АО "Щегловский вал" (дочернее предприятие АО "КБП", входящего в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), где производят боевые модули, сообщил, что в 2019 году ожидается поставка партии модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем "Бережок".

БМП-2М с боевым модулем "Бережок" предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В результате модернизации машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток. Утверждается, что боевые возможности БМП-2М возросли примерно в четыре раза.

Боевой обитаемый модуль "Бережок" сделан на базе классической башни БМП-2 с установленной автоматической всесуточной системой управления огнем, раздельными многоканальными стабилизированными прицелами наводчика и командира. Помимо автоматической пушки калибра 30-мм, БМП-2М получила автоматический гранатомет АГ-30 и четыре готовые бою противотанковые управляемые ракетами (ПТУР) "Корнет", способные поражать тяжелобронированные и воздушные цели на дальности до 10 км.

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