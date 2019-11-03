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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Бруней

В порту Муар состоятся товарищеские встречи по футболу и волейболу между моряками двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в Бруней в соответствии с планом дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Отряд кораблей ТОФ в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" совершил деловой заход в порт Муара (Государство Бруней)", - сообщили в пресс-службе, отметив, что визит российских кораблей в Бруней завершится 7 ноября.

В порту Муара состоялась церемония торжественной встречи. Планируется, что командир отряда капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей нанесут визит вежливости в администрацию городского порта. На борту крейсера "Варяг" запланировано рабочее совещание по вопросам материально-технического обеспечения отряда в период стоянки.

"Ожидается, что в Муаре пройдут товарищеские встречи по футболу и волейболу между моряками двух стран, для тихоокеанцев предусмотрена обширная экскурсионная и культурная программа", - добавили в пресс-службе.

Отряд вышел из Владивостока 1 октября в дальний трехмесячный поход. За это время корабли проведут в море учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества Министерства обороны, посетят с деловыми заходами иностранные порты. С 17 по 20 октября отряд уже совершил деловой заход в главную военно-морскую базу Таиланда Саттахип.

Теги
БрунейРоссияПриморский край
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