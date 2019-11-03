Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минобороны России сообщили об обстреле колонны США боевиками Сирийской свободной армии

Это произошло в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Союзные турецким вооруженным силам боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли в воскресенье колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

На эту тему

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам Сирийской национальной армии (новое название ССА - прим. ТАСС). Жертв нет", - сказал Боренков.

С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе операции Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. 21 октября агентство Рейтер сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук (в составе Иракского Курдистана). В Багдаде подчеркнули, что речь идет о транзите. 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что военные вернутся из Ирака в Соединенные Штаты.

Теги
СШАИракСирияРоссия
Реклама на ТАСС
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Бруней
В порту Муар состоятся товарищеские встречи по футболу и волейболу между моряками двух стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС