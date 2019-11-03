В Минобороны России сообщили об обстреле колонны США боевиками Сирийской свободной армии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Союзные турецким вооруженным силам боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли в воскресенье колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам Сирийской национальной армии (новое название ССА - прим. ТАСС). Жертв нет", - сказал Боренков.

С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе операции Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. 21 октября агентство Рейтер сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук (в составе Иракского Курдистана). В Багдаде подчеркнули, что речь идет о транзите. 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что военные вернутся из Ирака в Соединенные Штаты.