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Во Владивостоке завершился первый в истории визит корабля Военно-морских сил Мьянмы

Во время стоянки моряки из Мьянмы посетили музей Тихоокеанского флота и мемориальную подводную лодку С-56 и познакомились с достопримечательностями города
Бухта Золотой Рог во Владивостоке Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Бухта Золотой Рог во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Торжественная церемония проводов вертолетоносца корабля-дока (ДВКД) "Моаттама" Военно-морских сил (ВМС) Республики Союз Мьянма, впервые прибывшего 2 ноября в столицу Приморского края, состоялась в понедельник в порту Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Сегодня во Владивостоке на 33-м причале Тихоокеанского флота прошла церемония проводов. В ней принял участие заместитель командира соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан 1-го ранга Сергей Алантьев и командующий вторым флотом ВМС Мьянмы капитан 1-го ранга Тейна Тха", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, офицер ВМС Мьянмы поблагодарил российскую сторону за хороший прием и выразил надежду, что связи между флотами двух стран будут укрепляться.

В период стоянки во Владивостоке моряки из Мьянмы посетили музей Тихоокеанского флота и мемориальную подводную лодку С-56, познакомились с достопримечательностями города. На причале, где был пришвартован корабль, прошли товарищеские соревнования между командами корабля - хозяина визита корвета "Совершенный" и ДВКД "Моаттама". Участникам соревнований были вручены памятные сувениры Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Рано утром ДВКД "Моаттама" вышел из бухты Золотой Рог и в сопровождении ракетного катера ТОФ взял курс на кромку российских территориальных вод.

Теги
РоссияМьянмаПриморский крайДальний Восток
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