БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал перспективным направлением продажу Таиланду российской авиатехники. Он указал на то, что сотрудничество России и Таиланда не исчерпывается сферой туризма.

"Мы обсуждали на переговорах разные направления. Здесь можно назвать и то, что уже в повестке дня, и то, что может встать в повестку в ближайшее время. Например, закупка российской техники - самолетов, вертолетов. Это большой, серьезный рынок, и для нас он весьма интересен", - сказал премьер по итогам своего визита в Таиланд.