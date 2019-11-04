В ЮВО сообщили, что авиабаза РФ на аэродроме Эребуни в Армении не затронута пожаром

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская авиабаза, дислоцирующаяся на аэродроме Эребуни в Армении, не затронута произошедшим там пожаром и выполняет задачи в штатном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Пожар на территории аэропорта Эребуни Республики Армения произошел не в расположении российской авиабазы Южного военного округа. Российская авиабаза, дислоцирующаяся на аэродроме Эребуни в Республике Армения, выполняет задачи в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба МЧС Армении, сигнал о пожаре на крыше одного из ангаров в аэропорту Эребуни поступил в 13:33 по местному времени (14:33 мск). На место выехали 10 боевых расчетов МЧС Армении. Через час возгорание было локализовано.

Аэродром совместного базирования Армении и России Эребуни расположен под Ереваном, с 1996 года входит в состав 102-й российской военной базы. На вооружении авиабазы состоят истребители МиГ-29, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8.