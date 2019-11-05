Российские военные рассказали о стабилизации обстановки в районе Кобани на севере Сирии

КОБАНИ /Сирия/, 5 ноября. /ТАСС/. Сельское хозяйство в районе расположенного на севере Сирии города Кобани, где ведут патрулирование российские военные полицейские, постепенно возрождается, сказал журналистам офицер военной полиции ВС РФ Александр Секретарев.

"Проезжая несколько населенных пунктов и городов, мы видим, что жизнь мирная налаживается, люди возвращаются в свои дома, пашут землю, пасут скот, открываются магазины. То есть все говорит о том, что жизнь здесь налаживается. То есть стабильность более или менее уже приходит", - сказал он.

Благодаря тому, что российские военные полицейские ежедневно проделывают маршрут протяженностью 160 км вокруг города, жители окрестных деревень смогли вернуться в свои дома и приступить к полевым работам. Поля уже засеяны пшеницей, растут плодовые деревья и кустарники. Фермеры собирают урожай и доставляют продукты на рынки. Прежде населенные пункты в окрестностях Кобани пустовали.

Местный фермер Омар Биль-Корани рассказал, что с приходом террористов пришлось бросить все и бежать. Жители отмечают, что с момента появления российских патрулей в регионе обстановка стабилизировалась.

"Эта земля нелегкая, за ней постоянно нужно ухаживать, чтобы получить хороший урожай. Не знаю, что мы соберем на этот раз... Спасибо военной полиции, спасибо России, спасибо, что не бросили нас. Мы - крестьяне, мы не военные, мы не хотим воевать, мы хотим обрабатывать землю и кормить свои семьи", - сказал Биль-Корани.

Местный житель Рафаиль Фелилалли рассказал журналистам, что сельскохозяйственные работы начали всего 10 дней назад. "Очень много времени потеряно, скоро холода придут, и земля отвердеет. Мне приходится пахать на тракторе дважды, чтобы вспахать на необходимую глубину", - сказал он. Жители нередко обращаются за помощью к российским военным, когда находят на полях взрывные устройства.