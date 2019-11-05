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"Рособоронэкспорт" начал продвижение на рынок снайперских винтовок частной компании из РФ

Ключевыми заказчиками такого оружия могут стать полиция и спецслужбы иностранных государств, а также спортивные и охотничьи клубы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) и частная российская компания ООО "Кбис" (владелец торговой марки Lobaev Arms) подписали соглашение о совместном продвижении на экспорт высокоточных снайперских винтовок Lobaev Arms. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта".

В компании отметили, что снайперские винтовки DVL-10M1 "Диверсант", TSVL-8 "Сталинград", DXL-4 "Севастополь" и другие уже включены в каталог "Рособоронэкспорта" в раздел "Гражданское и служебное оружие" и в специализированный каталог "Средства борьбы с терроризмом". Кроме того, с 2020 года винтовки будут размещаться на стенде "Рособоронэкспорта" в рамках тематических зарубежных оружейных салонов.

"Уверен, что зарубежные специалисты по достоинству оценят отменное качество, а также превосходные точность и другие характеристики этих винтовок. Спрос на такое оружие в мире есть", - приводят в пресс-службе слова заместителя генерального директора "Рособоронэкспорта" Игоря Севастьянова.

Отмечается, что ключевыми потенциальными заказчиками такого оружия являются полиция и спецслужбы иностранных государств, а также спортивные и охотничьи клубы.

Ранее "Рособоронэкспорт" начал продвигать на мировой рынок продукцию другого частного российского производителя - снайперских винтовок ORSIS компании "Промтехнология".

Право экспортировать не только боевое, но и гражданское оружие "Рособоронэкспорт" получил в 2017 году после принятия изменений в российский закон "Об оружии". Уже в 2018 году компания заключила и выполнила первый экспортный контракт на поставку российских спортивных винтовок и патронов к ним.

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