Умер докладывавший о ходе пятидневной войны в Южной Осетии генерал Ноговицын

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Генерал-полковник Анатолий Ноговицын, проводивший брифинги о ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году, умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации.

"Ушел из жизни Анатолий Алексеевич, 52-го года рождения. Знаю, что болел. Пока больше ничего не знаю", - сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

В июле 2008 года Ноговицын был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. Доктор военных наук. Стал широко известен, проводя регулярные пресс-конференции о ходе конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.

"Он в то время [конфликт в Южной Осетии] уже был руководителем Военно-научного комитета Министерства обороны, и он комментировал ситуацию ежедневно, а иногда и по несколько раз в день", - отметил Дерябин.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, позднее их суверенитет признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.