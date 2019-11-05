Шойгу вручил Военному университету Минобороны орден Жукова

"Хотел бы поздравить всех с этой высокой наградой, заслуженной наградой. Ветеранам пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо вам за то, что вы сделали. Ну, а нынешнее поколение руководителей университета постарается сохранить все то, что было сделано вами", - сказал Шойгу после того, как был зачитан указ президента РФ о награждении вуза.

Министр напомнил, что за свою историю Военный университет вместе со своими вузами-правопреемниками обучили свыше 230 тысяч специалистов. Шойгу также отметил, что более 70% нынешних преподавателей университета проходили службу в Сирии, "причем не только переводчиками".

"За все это время более 700 генералов и адмиралов, 300 Героев Советского Союза и 15 Героев Российской Федерации, пять Героев Социалистического труда - все заслуги университета", - добавил Шойгу.