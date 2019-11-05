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Шойгу вручил Военному университету Минобороны орден Жукова

Министр обороны напомнил, что за свою историю университет вместе со своими вузами-правопреемниками обучили свыше 230 тысяч специалистов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Военному университету орден Жукова на торжественном мероприятии, посвященном столетию со дня образования этого вуза.

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"Хотел бы поздравить всех с этой высокой наградой, заслуженной наградой. Ветеранам пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо вам за то, что вы сделали. Ну, а нынешнее поколение руководителей университета постарается сохранить все то, что было сделано вами", - сказал Шойгу после того, как был зачитан указ президента РФ о награждении вуза.

Министр напомнил, что за свою историю Военный университет вместе со своими вузами-правопреемниками обучили свыше 230 тысяч специалистов. Шойгу также отметил, что более 70% нынешних преподавателей университета проходили службу в Сирии, "причем не только переводчиками".

"За все это время более 700 генералов и адмиралов, 300 Героев Советского Союза и 15 Героев Российской Федерации, пять Героев Социалистического труда - все заслуги университета", - добавил Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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