Россия поставит Сербии комплексы "Панцирь-С" в ближайшие месяцы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" в ближайшие месяцы в соответствии с заключенным контрактом. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Идет производство [комплексов] и обучение [сербских специалистов], все идет в сроки, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершен", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

24 октября президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал комплекс "Панцирь-С". Двумя днями позже министр обороны Сербии Александар Вулин сказал, что "Панцирь-С" становится частью вооружения армии Сербии".

ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Вооружение "Панциря" состоит из 12 готовых к пуску ракет класса "земля - воздух" (по шесть ракет в каждом контейнере). Ракеты имеют максимальную дальность в 20 км и 30 км и оснащены боевой частью массой 20 кг. В состав вооружения комплекса также входит двухствольная 30-миллиметровая скорострельная пушка с дальностью стрельбы до 4000 м и досягаемостью по высоте 3000 м. Ракеты используются для борьбы с целями в дальней зоне перехвата, тогда как пушка - для уничтожения целей в ближней зоне.