Военные модернизируют амбифии "Синяя птица", обеспечивающие пилотируемые запуски

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Единственные в России поисково-эвакуационные машины "Синяя птица", которые задействованы в обеспечении запуска и посадки пилотируемых космических кораблей, пройдут модернизацию в Подмосковье. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа.

"В модернизации автомобиля будет частично обновлено радиосвязное и навигационное оборудование, а также системы кондиционирования и отопления, которые необходимы в случае, если космонавтов эвакуируют наземным эшелоном. Кроме того, будет проведен ремонт корпуса, но внешне машины не изменятся", - рассказал начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 14-й армии ВВС и ПВО Евгений Солнцев, чьи слова привели в пресс-службе.

Амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов.