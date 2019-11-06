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Шойгу заявил, что сотрудничество России и Индии в оборонной сфере идет успешно

В то же время, по словам главы Минобороны РФ, существующие планы требуют особого контроля и корректировки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют особого контроля и корректировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с главой индийского военного ведомства Раджнатхом Сингхом.

"Уверен, сегодня у нас будет возможность обсудить и подвести итоги проходящего 2019 года и, конечно, план нашего сотрудничества на 2020 год. Помимо этого обсудим вопросы, касающиеся военно-технического сотрудничества. Их достаточно много, они требуют особого контроля с нашей стороны. Несмотря на то, что все наши планы выполняются вполне успешно, тем не менее они требуют нашего внимания и нашей корректировки", - сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что встреча послужит надежным и основательным продолжением того, что уже сделано по линии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

По оценке Шойгу, Россию и Индию связывают надежные, основательные, дружеские отношения. "Особенно это касается сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - сказал министр.

Глава российского военного ведомства также отметил, что "укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями, хорошие результаты достигнуты в области военного образования".

"Совместно проводим крупные мероприятия боевой подготовки", - сказал министр обороны России, напомнив о регулярных учениях "Индра" как о наглядном примере боевого слаживания и содружества армий РФ и Индии.

Взаимодействие по другим темам

Тесное взаимодействие поддерживается "по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках ШОС и "СМОА плюс", сказал министр обороны России. По его оценке, оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества.

Россию и Индию, сказал Шойгу, "связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на глубокой симпатии и взаимном доверии". Он подчеркнул, что регулярные встречи лидеров двух стран, последняя из которых состоялась во Владивостоке в сентябре, - это "яркое свидетельство конструктивных двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства".

Министр отметил близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам. "Убежден, что заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению многоплановых отношений между Российской Федерацией и Республикой Индией. Нацелены на плодотворную совместную работу", - сказал Шойгу.

Он отметил, что искренне рад знакомству и встрече с Сингхом, который был назначен министром обороны Индии 31 мая 2019 года. "Мы всегда с удовольствием принимаем в России наших индийских друзей", - заключил Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичИндияРоссия
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