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Российские военные отработали оборону 201-й военной базы в Таджикистане

Отмечается, что все находящиеся на боевом дежурстве подразделения справились с выполнением всех требований и нормативов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Подразделения антитеррора 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

По сценарию учений группы условных незаконных вооруженных формирований предприняли попытки к незаконному проникновению в воинскую часть, а также к захвату контрольно-пропускного пункта и военного госпиталя.

"Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту выполнения задач", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что учения прошли 6 ноября.

В округе добавили, что в ходе отработки практических действий были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие, экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения. "Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых к подразделениям антитеррора", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее в среду пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, что совершено нападение вооруженной группы из 20 человек на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе в 50 км к западу от Душанбе. В результате спецоперации силовых структур 15 боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны. Во время операции один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана погибли. Пресс-центр ГКНБ сообщил, что лица, совершившие нападение на пограничную заставу, были боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), они проникли туда со стороны Афганистана.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Теги
АфганистанТаджикистанРоссия
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