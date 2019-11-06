Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать

Российский лидер заявил, что страна будет наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть процесс разоружения
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия будет и дальше наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть "разоруженческий процесс". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

На эту тему

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал Путин. Но это, отметил президент, для России "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

"Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", - подчеркнул глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Российские военные отработали оборону 201-й военной базы в Таджикистане
Отмечается, что все находящиеся на боевом дежурстве подразделения справились с выполнением всех требований и нормативов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС