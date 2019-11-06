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Военные России и Египта провели учения ПВО под Каиром

Маневры "Стрела Дружбы-2019" проходят с 26 октября по 7 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Подразделения ПВО России и Египта провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов на учениях под Каиром. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Совместные учения войск ПВО России и Египта "Стрела Дружбы-2019" проходят с 26 октября по 7 ноября. От РФ принимают участие более 100 военнослужащих Южного военного округа.

"Впервые в современной истории совместные подразделения противовоздушной обороны России и Египта провели боевые стрельбы и пуски из разных зенитных ракетных комплексов на международном учении под Каиром. Совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" перехватили и сбили на подлете к аэродрому беспилотный летательный аппарат противника. В свою очередь совместные подразделения переносных ЗРК "Игла-С" на пикапах высокой проходимости уничтожили "вертолет" противника, а сводные расчеты зенитных самоходных установок "Шилка-М4" уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на международных учениях были задействованы вооружение и военная техника только российского производства. За маневрами с российской стороны наблюдал начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, со стороны Египта - командующий ПВО генерал-лейтенант Али Фахми. "Стрельбы прошли успешно. Все цели, которые были представлены <...>, были уничтожены одной ракетой", - приводит пресс-служба слова Леонова.

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