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Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Бруней

Корабли продолжают выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ТАСС, 7 ноября. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг завершил визит в Бруней и продолжает выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу делового захода в порт Муара (Государство Бруней). В период визита командир отряда капитан первого ранга Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего Военно-морскими силами страны, а на борту крейсера "Варяг" побывали военнослужащие национальных ВМС Брунея", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в Муаре прошел товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока 1 октября, прибыл в Бруней 3 ноября.

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