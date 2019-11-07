Минобороны запросит модернизацию трех малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота

ВИЛЮЧИНСК /Камчатский край/, 7 ноября. /ТАСС/. Минобороны планирует заказать модернизацию дополнительной партии из трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота, которая может продлить срок их службы до 16 лет. Об этом в четверг заявил журналистам в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ) замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идет о трех таких кораблях. По ее итогам их срок службы будет продлен на восемь лет с возможностью его продления еще на восемь лет после заводского ремонта", - сказал Криворучко.

Замминистра пояснил, что при принятии соответствующего решения работы займут пять лет. Он напомнил, что проект модернизации 1234.1 предусматривает замену стоящих на вооружении этих кораблей ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран", при этом число пусковых установок будет увеличено с 6 до 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" заменят на современную станцию КРС-27 "Минерал". Кроме того, на корабли будет поставлена артиллерийская установка нового поколения АК-176МА.

"В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более чем в три раза", - отметил Криворучко.