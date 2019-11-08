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Шойгу поздравил со 100-летним юбилеем Военную академию связи

Глава Минобороны подчеркнул, что академия готовит высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил командование и личный состав Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного с отмечаемым в пятницу 100-летним юбилеем академии, говорится в сообщении российского военного ведомства.

"От всей души поздравляю вас с 100-летием со дня основания Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного. История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооруженными Силами нашей страны. Здесь получили высшее военное образование тысячи офицеров, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России", - приводят в Минобороны слова Шойгу. Он также подчеркнул, что академия готовит высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций.

Министр обороны выразил уверенность, что командование и личный состав и в дальнейшем будут успешно выполнять поставленные задачи, а выпускники станут надежной опорой национальной безопасности государства.

Военная академия связи имени С. М. Буденного основана в 1919 году как Электротехническая школа Красной Армии. С 1946 года учебному заведению присвоено имя советского военачальника и одного из первых Маршалов Советского Союза Семена Буденного. Академия готовит специалистов в области телекоммуникаций для всех родов войск Вооруженных сил РФ и других ведомств. В этом году за значительные достижения в подготовке квалифицированных кадров Сергей Шойгу вручил академии орден Жукова.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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