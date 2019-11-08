Российские вертолеты будут патрулировать север Сирии ежедневно

ТАБКА /Сирия/, 8 ноября. /ТАСС/. Патрулирование северных провинций Сирии будет осуществляться Воздушно-космическими силами (ВКС) России ежедневно. Об этом сообщил журналистам летчик ВКС РФ Дмитрий Иванов.

"Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям (маршрутам), полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 м", - сказал Иванов.

По его словам, основной задачей воздушного патруля является "обеспечение безопасности" в зонах патрулирования и "сопровождение колонн военной полиции". Иванов сообщил также, что вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования.

В четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что "силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес, населенный пункт Айн-Иса, населенный пункт Ракка, вдоль водохранилища Асада, аэродром Квайрес".

В состав армейской авиации Вооруженных сил РФ входят вертолетные подразделения, действующие совместно с сухопутными войсками и решающие оперативно-тактические и тактические задачи. На их вооружении состоят ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолеты.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.