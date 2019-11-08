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Боевые корабли Республики Корея прибыли во Владивосток с деловым визитом

Визит продлится до 11 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Военно-морских сил Республики Корея в пятницу прибыл во Владивосток с деловым заходом. На борту южнокорейских кораблей более 1 тыс. военнослужащих, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Сегодня отряд боевых кораблей Военно-морских сил Республики Корея в составе минного заградителя "Нампхо" и танко-десантных кораблей "Ильчульбон" и "Чхончжабон" прибыл с деловым заходом во Владивосток. Этот визит стал 14 по счету заходом кораблей ВМС Южной Кореи в столицу Приморья. Кораблем-хозяином визита является корвет "Совершенный". На борту южнокорейских кораблей прибыло более 1100 корейских военнослужащих, 640 из которых - курсанты академий сухопутных войск, а также национальных ВМС и ВВС", - сообщила пресс-служба ТОФ.

На причале ТОФ в центре Владивостока во время церемонии встречи гостей был торжественно поднят флаг Южной Кореи, а военный оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил государственные гимны двух стран. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль и букеты цветов. В церемонии принял участие генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сон Хан.

Планируется, что визит отряда в столицу Приморского края продлится до 11 ноября.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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