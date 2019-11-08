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"Арктические" вертолеты будут нести постоянное дежурство на аэродроме Анадыря

По данным пресс-службы, на новой авиатехнике летные экипажи, сменяя друг друга, будут нести дежурство круглогодично

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Арктические" вертолеты Восточного военного округа (ВВО) отправились в Анадырь, где будут находиться на постоянном дежурстве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ВВО.

"Недавно поступившие в дислоцированное в Хабаровске соединение армейской авиации ВВО "арктические" вертолеты Ми-8АМТШ-ВА отправились к месту постоянного базирования - аэродром "Угольные Копи" в г. Анадырь", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на новой авиатехнике летные экипажи, сменяя друг друга, будут нести дежурство круглогодично.

Ми-8АМТШ-ВА заменят транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор", которые уже несколько лет выполняют задачи по доставке грузов и личного состава в Арктике.

Таким образом, авиагруппа, выполняющая перелеты на мыс Шмидта и остров Врангеля, усилится специально подготовленными для данных климатических условий машинами.

Вертолеты были переданы соединению из Центра боевого применения и переучивания летного состава, дислоцированного в Торжке Тверской области. Летчики выполнили необходимую программу подготовки для выполнения полетов на Крайнем Севере.

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