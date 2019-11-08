Третий совместный патруль РФ и Турции пройдет 100 км на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Общая протяженность маршрута третьего совместного патрулирования военных России и Турции на северо-востоке Сирии составит более 100 км. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"С 10:00 8 ноября третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Эль-Камышлы <...> Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 100 километров и пройдет через несколько крупных населенных пунктов", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту - от пункта таможенного перехода Дейру-Нага в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тайфун", "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. В составе патруля на маршруте патрулирования находится по четыре бронированных машины и по 24 военнослужащих обеих стран.

Контролировать движение колонны будет российский беспилотник "Орлан-10".

22 октября президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября и 5 ноября российские и турецкие военные провели два совместных патрулирования к востоку от реки Евфрат.