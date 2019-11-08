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В Ингушетии учредят День борьбы с терроризмом

Как отметил глава Ингушетии, нельзя забывать о семьях погибших сотрудников, им необходимо оказывать всестороннюю поддержку

МАГАС, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены учредить республиканский День борьбы с терроризмом. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на мероприятии ко Дню памяти погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.

"Ради спокойной жизни нашего народа отдали свои жизни более 400 правоохранителей, в этом числе и мой младший брат, которому было 38 лет. Мы примем распоряжением или указом День борьбы с терроризмом Республики Ингушетия, это будет официальный день, где мы будем поименно знать всех наших погибших сотрудников", - передала ТАСС слова Калиматова его пресс-служба.

Как отметил глава Ингушетии, нельзя также забывать о семьях погибших сотрудников, им необходимо оказывать всестороннюю поддержку. "Безусловно, лучшей данью памяти погибшим будет наше внимание к их семьям. Всем им оказывается всесторонняя помощь, нуждающимся выделено жилье, дети погибших устраиваются на учебу и работу, проявление этой заботы должно быть постоянным", - добавил он.

На мероприятии присутствовали все территориальные подразделения МВД РФ по региону, родственники и коллеги погибших сотрудников пришли с их портретами.

По данным МВД по Ингушетии, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибли более 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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