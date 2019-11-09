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Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

В пресс-службе "Ильюшина" сообщили, что снижения массы удалось добиться за счет использования композиционных материалов, усовершенствования систем и оборудования самолета

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Конструкторы ПАО "Ил" на данный момент снизили массу первого опытного образца легкого транспортного самолета Ил-112В на одну тонну за счет новых материалов и доработанного оборудования. Работы по снижению массы продолжаются по согласованию с Минобороны России, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе "Ильюшина".

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"На самолете [Ил-112В] реализованы решения по оптимизации взлетной массы, что позволило снизить вес конструкции более чем на тонну. Этого удалось добиться за счет использования композиционных материалов, усовершенствования систем и оборудования самолета", - сказали в компании.

Там отметили, что работы ведутся "по согласованию с заказчиком - Минобороны России".

В пресс-службе добавили, что первый опытный самолет Ил-112В, совершивший первый полет в марте 2019 года, сейчас находится на заводе-изготовителе ВАСО (входит в дивизион транспортной авиации ОАК), где в соответствии с графиком проходит доработку для продолжения летных испытаний.

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

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Россия
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