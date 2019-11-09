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Более 20 генералов, офицеров и прапорщиков ЦВО удостоены государственных наград

Военнослужащих удостоили орденами "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством", медалями Суворова и Жукова, а также грамотами президента Российской Федерации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим в зале военного совета штаба в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.

"Выражаю уверенность, что вы и дальше будете служить делу укрепления боевой готовности Центрального военного округа",- обратился генерал-полковник к военнослужащим в ходе торжественной церемонии, поблагодарив их за высокие показатели в учебно-боевой деятельности.

В пресс-службе добавили, что орденов "За военные заслуги" были удостоены двое военнослужащих управлений связи и железнодорожных войск ЦВО. Также за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга и заслуги в укреплении обороноспособности страны офицерам и прапорщикам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством", медали Суворова и Жукова. Двое военнослужащих были отмечены почетной грамотой президента Российской Федерации.

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Россия
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