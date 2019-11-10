Пуски "Союза-2" и "Ангары" с Плесецка обеспечат независимость российского военного космоса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Запуски ракет-носителей "Союз-2" и "Ангара" со стартовых площадок космодрома Плесецк позволят обеспечить вывод всех оборонных космических аппаратов с территории РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в понедельник.

"Создание космических ракетных комплексов "Союз-2" и "Ангара" позволит обеспечить возможность запуска всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории, то есть действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса", - говорится в сообщении, посвященном 25-летию с момента, когда Плесецку был присвоен официальный статус космодрома (указ подписан 11 ноября 1994 года).

На данный момент запуск "Ангары" возможен только с Плесецка. Первый пуск ракеты легкого класса этого семейства ("Ангара-1.2") состоялся в 2014 году, тяжелого ("Ангара-А5") - тоже в 2014 году. Ранее Центр имени М. В. Хруничева сообщал, что второй запуск "Ангары-А5" запланирован на декабрь 2019 года.

В Минобороны подчеркнули, что эта ракета вместе с "Союзом-2" разных модификаций построена на современной отечественной элементной базе и призвана "обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия". Для наращивания возможностей космодрома в 2019 году была завершена реконструкция второго стартового комплекса для ракеты "Союз-2" среднего класса. С Плесецка также отправляются в космос носители "Рокот".

За прошедшие 25 лет, отметили в пресс-службе военного ведомства, с самого северного космодрома "проведено около 180 пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту более 350 космических аппаратов различного назначения", также выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Сейчас территория Плесецка составляет 176 тыс. 200 га, на которых расположены стартовые и технические комплексы, заправочно-нейтрализационная станция, 1473 здания и сооружения, 237 объектов энергоснабжения. В средства измерений космодрома также входят пункты в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар и Норильск.

История до 1994 года

На месте будущего космодрома Плесецк в 1957 году был создан военный объект с условным названием "Ангара" как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7. В начале 60-х годов его функции были расширены. В частности, на базе ракетного соединения началось создание Научно-исследовательского испытательного полигона ракетного и космического вооружения, а в 1966 с этой площадки впервые был запущен космический аппарат ("Космос-112").

Всего с 1957 года со стартовых площадок Плесецка проведено более 1630 пусков ракет-носителей, выведены на околоземные орбиты около 2100 космических аппаратов различного назначения, испытано 17 космических ракетных комплексов, 143 типа космических аппаратов. При этом совместными боевыми расчетами космодрома Плесецк и Ракетных войск стратегического назначения проведено свыше 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 20 ракетных комплексов.