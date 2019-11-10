СМИ: военные из России выполнят наблюдательный полет над Грецией

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские военные в период с 11 по 15 ноября выполнят наблюдательный полет над территорией Греции. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики", - цитирует издание Рыжкова. По его словам, полет над Грецией будет выполняться с 11 по 15 ноября с аэродрома Анхиалос.

Он также сообщил, что в рамках реализации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует 12 ноября посетить военный объект Норвегии в месте его обычного расположения в мирное время. "Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - пояснил Рыжков.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.